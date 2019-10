DALS - Mais pourquoi Maxime Dereymez fait peur aux enfants ?

Cette semaine, Clara Morgane et son partenaire Maxime Dereymez dansent un Jive sur le titre « Proud Mary » de Glee. A peine arrivés dans la salle de répétition, le couple découvre la surprise de la semaine : le couple de danseurs kids qui performeront avec eux samedi soir. Mae et Nathan dansent ensemble de 4 ans et demi. A l’âge de 8 ans, ils sont déjà champions Auvergne Rhone Alpes catégorie danses latines. Pour Clara Morgane, cela représente un vrai coup de pouce ! « Vous allez pouvoir m’apprendre car pour moi, c’est pas facile. » dit-elle en riant. Mae semble se débrouiller sur les mouvements de base du Jive : « C’est bien, tu l’as. » lui dit Maxime Dereymez. Attention Clara, tu as de la concurrence ! Pour découvrir sa performance avec son partenaire Maxime Dereymez, rendez-vous le 26 octobre pour le sixième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

