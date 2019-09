Les derniers jours de Moundir n'ont pas été de tout repos. Bousculé par sa partenaire Katrina Patchett qui ne tolère aucun faux pas. La naissance de son fils Ali, Moundirne sait plus où donner de la tête. Mais il le dit lui-même : "Je suis un diesel, j'ai besoin de temps pour démarrer". Mais quand il démarre, on ne l'arrête plus. . Bonus de l’émission du 28 septembre 2019 de Danse avec les stars.

En savoir plus sur Moundir