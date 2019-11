DALS - On a des problèmes gastriques Azize ?

Cette semaine, pour la deuxième interprétation, Azize Diabaté et sa partenaire Denitsa Ikonomova dansent sur la chanson inavouable d'Azize : "Confessions Nocturnes" de Diam's et Vitaa.Un titre qui parle d'amour, de trahison et de rupture . Pour Denitsa, cette chanson est parfaite pour interpréter un Paso Doble. Ni une ni deux, le benjamin de la compétition et sa partenaire commencent la répétition et se familiarisent avec les pas de base du Paso Doble. Et il s'avère que cela provoque quelques gazs chez Azize ! "J'ai pas pété Denitsa, je te jure que c'était seulement un rot" dit-il en plaisantant. Ca promet ! Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 7 novembre pour le septième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

En savoir plus sur Chris Marques