DALS - On a rétréci Linda Hardy et Christophe Licata

Plus que quelques heures avant le prime "spécial Kid". Les répétitions sont presque terminées. Il reste les derniers calages. Derniers détails pour que la chorégraphie soit parfaite. On retrouve Christophe Licata, Linda Hardy et les Kids en plein debrief. Et une promesse : l'assurance d'être sur les haut des marches, promesse de Kid ! Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 26 octobre pour le sixième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

