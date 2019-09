DALS – C'est la pagaille dans le cerveau de Linda Hardy

Cette semaine Linda Hardy et son danseur Christophe Licata performeront sur une Salsa. Contrairement au chacha qu’ils ont dansé la semaine dernière, la salsa concentre beaucoup de moins « code ». L’important pour cette danse est d’être dans le tempo et la musicalité. Mais on le sait Linda Hardy est une bonne élève… Difficile alors pour elle de faire simple : « Tu te rends compte comment tu te compliques la vie ! ». Bonus de l’émission du 27 septembre 2019 de Danse avec les stars.

En savoir plus sur Christophe Licata