DALS - "On est en finale Djidou !"

Ca y est, ils l'ont fait ! Ladji Doucouré et Inès Vandamme sont en finale. Ensemble, ils affronteront Sami El Gueddari et Fauve Hautot samedi soir. Une nouvelle qui réjouit Inès Vandamme. Très émue, elle se confie à Ladji Doucouré. "Lorsque je suis arrivée dans cette aventure, je me suis dit que je voulais emmener ma célébrité le plus loin possible. Je savais qu'avec toi, j'allais réussir" dit-elle. Cette aventure fut une véritable partie de plaisir pour la jeune femme mais elle n'oublie pas la compétition ! "Cette semaine, on dansera un Cha Cha pour la finale". Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 23 novembre pour la finale de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.