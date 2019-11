Eh bien, elle est en forme Linda ! Cette semaine, Linda Hardy et son partenaire Christophe Licata intreprètent deux danses et cela réjouit l'ancienne Miss France. "Tu es déchaînée Linda !" lui dit Christophe Licata. Et bien, tout cela s'annonce prometteur ! Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 2 novembre pour le septième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

