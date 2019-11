DALS - Pas Vu à la TV : Ladji Doucouré voit triple

Allez, on vous offre une petite exclu : le magnéto de Ladji Doucouré et Inès Vandamme "Pas Vu à la TV". Et pour cause. Envoyé directement en face à face samedi soir après la première danse, le couple n'a pas pu présenter aux juges et au public la danse "Bienvenue chez les danseurs". Ils n'ont pas présenté la danse, mais on a récupéré le magnéto "répétitions". Direction l'est de la France à la rencontre de la maman et la tante d'Inès. Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 7 novembre pour le septième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.