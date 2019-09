La vie d'artiste n'est pas de tout repos. Et pratiquer la danse, 8 heures par jour, fatigue les corps, même les mieux préparés. Ce n'est pas Linda Hardy qui dira le contraire. Aujourd'hui, elle traîne littéralement les pieds... Et pas de bol, Christophe Licata est plus au taquet que jamais. Courage Linda. Bonus de l’émission du 28 septembre 2019 de Danse avec les stars.

En savoir plus sur Christophe Licata