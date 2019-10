DALS - « Elsa, plus tu souffres plus t’es heureuse » Anthony Colette en mode sadique

Euh… Ne vous inquiétez pas, c’est une métaphore ! Et quelle métaphore, n’est-ce pas ? Elsa Esnoult et son partenaire Anthony Colette se préparent à la redoutable épreuve du face à face. Epreuve que tous les couples veulent éviter car elle peut mener à l’élimination. Mais au cas où, il faut se préparer ! Cette semaine le face à face se fera sur un Jive. Pour cela, Anthony Colette lui donne quelques exemples pour bien bouger les pieds et cela est assez drôle ! Pour découvrir sa performance avec son partenaire Anthony Colette, rendez-vous le 5 octobre pour le troisième prime de la saison 10 de Danse avec les stars sur TF1.