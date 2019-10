DALS - Pour l’émotion on repassera, pas vrai Yoann ?

Quand on demande à Yoann Riou d’être dans l’émotion ça donne ça ! Plus les semaines passent, plus le journaliste sportif s’affirme en tant que danseur… Mais la danse ne fait pas tout ! « Il faut que tu fasses passer de l’émotion pour cette performance » lui répète Emmanuelle Berne. Yoann Riou prend quelques instants pour se mettre dans son personnage mais c’est un fail ! On vous laisse découvrir le résultat ! Pour découvrir sa performance avec sa partenaire Emmanuelle Berne, rendez-vous le 19 octobre pour le cinquième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

