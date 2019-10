DALS - Problème d’atterrissage pour Clara Morgane !

Ah le porté… Ce n’est pas simple ! Et ce n’est pas Clara Morgane qui dira le contraire. Cette semaine, elle interprète avec son partenaire Maxime Dereymez un Contemporain sur le titre « All by myself » de Céline Dion. Maxime Dereymez veut incorporer un porté dans cette chorégraphie mais ce n’est pas une tâche si simple que ça ! Entre chutes et coups de pieds, Clara Morgane et Maxime Dereymez ne sont pas sortis de l’auberge ! Pour découvrir sa performance avec son partenaire Maxime Dereymez, rendez-vous le 12 octobre pour le quatrième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

En savoir plus sur Maxime Dereymez