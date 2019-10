DALS - Professeur Inès est dans la place !

Ambiance studieuse en répétition avec Ladji Doucouré et Inès Vandamme ! Accompagné des kids, Cassandra et Robine-André, le couple fait preuve d’une concentration extrême pour parfaire la chorégraphie de samedi soir. Et le tout est mené par Inès Vandamme ! La danseuse a tout d’une maîtresse, et ce n’est pas ses élèves qui diront le contraire ! « C’est trop bien, on a super bien avancé » dit Cassandra. Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 26 octobre pour le sixième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.