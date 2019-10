DALS - Quand Amel Bent et Linda Hardy font kiffer Christophe Licata !

« Les filles, je vous kiffe ! » crie Christophe Licata. Cette semaine, Amel Bent se joint au couple Christophe Licata-Linda Hardy pour danser le Jive lors du prime samedi soir. Pour le retour de la finaliste de la saison 3, Christophe Licata et Linda Hardy veulent épater les juges. Très vite, elles mémorisent les pas et ça fait plaisir à Christophe Licata ! Energie, sourires tout y est et le danseur kiffe ! On espère voir le même résultat lors du prime ! Pour découvrir sa performance avec son partenaire Christophe Licata, rendez-vous le 19 octobre pour le cinquième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

En savoir plus sur Christophe Licata