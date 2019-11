Les dés sont jetés et les votes sont désormais clos. Le public a voté le couple qu’il voulait voir rester. Qui de Linda Hardy et Christophe Licata ou ladji Doucouré et Inès Vandamme va continuer la compétition ? Découvrez la Star qui a quitté l’aventure. Extrait de l’émission Danse avec les stars du samedi 2 novembre 2019.. Extrait de l’émission Danse avec les stars du jeudi 7 novembre 2019.