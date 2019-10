DALS - Qui fera le meilleur porté ?

Cette semaine, épreuve inédite. La compétition bat son plein et l’étau se resserre. Les juges ont décidé d’évaluer les couples sur une épreuve : le porté. Le couple qui fera le meilleur porté, se verra attribuer un certain nombre de points : 10 pour le premier, 8 pour le deuxième, 6 pour le troisième, 4 pour le quatrième, 2 pour le cinquième et 0 pour le dernier couple. Evidemment, aucun des couples ne veut arriver en dernière position, c’est pourquoi ils se sont tous entraînés cette semaine. Extrait de l’émission Danse avec les stars du samedi 26 octobre 2019.