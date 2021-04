#DALS Répétitions : Alizée « ne me regarde pas comme ça…c’est pour ton bien »

Alizée et Grégoire Lyonnet sont en finale de « Danse avec les Stars» ! Le plus dur reste à faire pour notre tandem : gagner face à Laetitia Milot et Brahim Zaibat ! Pour mettre toutes les chances de leur côté, le duo a décidé de travailler une chorégraphie sexy, chargée de sensualité. Pour donner plus d’intensité à la performance, Grégoire exige de sa Star plus d’agressivité… Et il n’hésite pas à s’employer pour lui montrer ce qu’il souhaite voir. Très attentive aux moindres gestes de son danseur, Alizée fait tout pour assimiler les conseils de son partenaire avant samedi prochain, jour de la grande finale.