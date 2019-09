Ce soir, Linda Hardy va danser pour sa mère et son fils, les deux amours de sa vie. Elle et Christophe Licata ont dû faire face aux exigences de notre célèbre juge : Chris Marques. Pour cette seconde danse, le niveau monte d'un cran. Notre juge attend du couple de danseurs une salsa rythmique et pleine d'énergie. Attention, le jury sera intransigeant ! Extrait de l'émission du samedi 27 septembre 2019 de Danse avec les stars.

En savoir plus sur Christophe Licata