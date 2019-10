DALS - Retour à l’école pour Sami El Gueddari

Cette semaine, Sami El Gueddari est accompagné du couple de Kids Kacie et Ruben. Ensemble, ils dansent un Cha Cha rythmé. Pour se faire, ils utilisent le décor comme ils le peuvent et pour le coup, le champion paralympique de natation est de retour à l’école. Assis derrière son bureau d’écolier, la scène est à se tordre de rire ! Et les Kids ne se privent pas pour lui faire remarquer ! Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 26 octobre pour le sixième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

