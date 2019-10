C'est au tour de Kacie et Ruben de faire connaissance avec Fauve et Sami. Ensemble, ils vont travailler un cha cha cha, leur spécialité. Cassy et Ruben sont âgés de 7 ans et dansent ensemble depuis plus d'un an ! A les regarder, on ne sait pas qui des quatre est le plus intimidé ? Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 26 octobre pour le sixième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

