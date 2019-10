DALS - « Sami, colle-moi une mouche sur les fesses ! »

Euh ça va, on ne vous dérange pas ? C'est un peu bizarre cette méthode d'apprentissage, non ? Cette semaine, Sami el Gueddari et Fauve Hautot inteprètent un Paso Doble sur le titre « Show must go on » de Céline Dion. Visiblement, le champion paralympique a un petit problème de… mouche ! Avec ses doigts, il doit faire semblant d’attraper une mouche et garder la pause pendant une partie de la chorégraphie mais le pas ne rentre pas ! « Sami, garde la mouche et attrape moi la main ensuite ! » lui répète Fauve Hautot. En espérant qu’il ne prenne pas la mouche avec tout ça ! Pour découvrir sa performance avec sa partenaire Fauve Hautot, rendez-vous le 12 octobre pour le quatrième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

