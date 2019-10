On ne quitte plus Sami El Gueddari et Fauve Hautot. On les retrouve en répétitions plateau pour le nouveau prime de "Danse avec les Stars". Derniers calages, dernières répétitions, il faut que le show soit parfait pour demain. Pour découvrir sa performance avec sa partenaire Fauve Hautot, rendez-vous le 12 octobre pour le quatrième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

En savoir plus sur Fauve Hautot