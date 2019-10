DALS - Sami El Gueddari en mode Patrick Swayze... ou presque !

Sacré Sami ! A l'approche de la redoutable épreuve du porté, Sami El Gueddari montre ce qu'il sait faire. Sa partenaire Fauve Hautot lui explique l'épreuve redoutée de samedi soir et Sami fait preuve d'une certaine aisance ! Pour la première fois, il tente le porté de "Dirty Dancing" et on le confondrait presque à Patrick Swayze... Presque ! Car Fauve n'est pas vraiment de cet avis : "on n'y est pas encore !".Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 26 octobre pour le sixième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

