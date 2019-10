DALS - Sami El Gueddari et Fauve Hautot - Paso Doble - Céline Dion (Show must go on)

Il a récolté les meilleurs notes la semaine dernière lors du prime. Cette semaine, Sami El Gueddari et sa partenaire Fauve Hautot voient grand… Très grand. Ils se sont fixés pour objectif de faire aussi bien que la semaine précédente afin de bluffer les juges. Cette semaine pour le champion paralympique, c’est un Paso Doble sur le titre « Show must go on » de Céline Dion. Une danse masculine et caractérielle qui a beaucoup plu à Sami El Gueddari. Découvrez sa performance. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du samedi 12 octobre 2019.

