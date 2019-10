DALS - Sami et Fauve, leur star n'est toujours pas arrivée

Ces deux-là sont des warriors. A 24 heures du prime anniversaire, on retrouve Fauve Hautot et Sami El Gueddari en pleine répétition plateau. Mais toujours sans la Star qui les accompagnera demain. Un planning ultra chargé l'a retardé. Un exercice très particulier qui n'inquiète pas pour autant notre coach Fauve. On appelle cela les aléas du "direct". ! Pour découvrir sa performance, rendez-vous le 19 octobre pour le cinquième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

