DALS - Sami El Gueddari, Fauve Hautot et Pauline - Contemporain - Lady Gaga (Always remember us this way)

Pour cette deuxième prestation, Sami El Gueddari et Fauve Hautot dansent avec Pauline. Pauline est une rescapée. L’année dernière, elle s’est faite renverser par un chauffard. Dans cet accident, la jeune femme a perdu sa jambe. Aujourd’hui, elle danse aux côtés de Sami et Fauve pour raconter son histoire. Sur le titre « Always remember us this way » de Lady Gaga, le trio dansent un Contemporain. Découvrez leur prestation. Extrait de Danse avec les Stars du samedi 16 novembre 2019.

