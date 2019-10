DALS - Sami El Gueddari, Fauve Hautot, Kacie, Ruben, Appolline et Ethan - Cha Cha - Soprano (En feu)

Ils ont bluffé les juges lors du dernier prime. Qu’en sera-t-il ce soir ? Il a la pression et il en est conscient. Sami El Gueddari compte bien épater les juges une fois de plus ! Cette semaine, le champion paralympique de natation s’est mis en condition pour donner le meilleur de lui-même lors du prime. Nouvelle difficulté cette semaine, un couple de danseurs kids va se joindre à la performance de Sami El Gueddari et de Fauve Hautot. Kacie et Ruben sont âgés de 7 ans et déjà vice champions de France catégorie danses latines. Ensemble, ils danseront un Cha Cha sur le titre « En feu » de Soprano. Découvrez leur prestation. Extrait de l’émission Danse avec les stars du samedi 26 octobre 2019.