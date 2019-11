DALS - Sami El Gueddari: "J'ai l'impression d'être chez l'ostéopathe !"

"Allez Sami, ondule-moi ce dos !" cri Fauve Hautot. Cette semaine, Sami El Gueddari et sa partenaire Fauve Hautot dansent un Afro-jazz, danse inédite dans DALS ! Pour y parvenir, il faut être souple et c'est un problème pour Sami. "Tu ne bouges pas ton dos, et ça c'est un problème" constate Fauve Hautot. Ni une ni deux, elle le pousse à onduler son dos pour que les mouvements soient plus fluides. "Vas-y roule bébé !"dit-elle enchantée. Pour Sami, ce n'est pas une partie de plaisir. "J'ai l'impression d'être chez l'ostéo" dit-il. Allez Sami, tu vas y arriver ! Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 16 novembre pour le neuvième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

