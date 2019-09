Qui dit retour du face à face dit élimination. Et tous les couples s'y préparent. On retrouve Sami El Gueddary et Fauve Hautot en plein apprentissage du chacha, une danse que Sami ne connait pas. Avec une pression supplémentaire : plaire non pas aux coaches mais aux téléspectateurs, en 45 secondes chrono. Même pas peur ! Bonus de l’émission du 28 septembre 2019 de Danse avec les stars.

