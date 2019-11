DALS - Sami El Gueddari: "On a eu chaud mais on est chaud !"

Ils ont eu très très peur la semaine dernière. Lors du dernier prime, Sami El Gueddari et sa partenaire Fauve Hautot se sont retrouvés en Face à Face contre Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova. Heureusement pour eux, ils ont été sauvé et poursuivent la compétition. Cette semaine, ils ont conscience qu'il faut tout donner pour accéder à la finale de Danse avec les Stars. Sami El Gueddari est confiant : "Je sais qu'on est chauds !" dit-il. Nouveau défi pour le couple qui dansera une danse inédite dans DALS : l'afro-jazz. On a hâte de découvrir le résultat ! Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 16 novembre pour le neuvième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

