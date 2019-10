Chaque semaine, nos couples repoussent les limites. Chaque semaine, ils perfectionnent leurs mouvements. Chaque semaine, ils placent la barre de plus en plus haut. Et ce n'est Sami El Gueddari et Fauve Hautot qui diront le contraire. Pour découvrir sa performance avec sa partenaire Fauve Hautot, rendez-vous le 5 octobre pour le troisième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

