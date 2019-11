DALS - Sami El Gueddari présente Pauline, l'anonyme qui dansera à ses côtés samedi

Samedi soir, lors du prime, Sami El Gueddari et sa partenaire Fauve Hautot seront accompagnés de Pauline pour leur deuxième prestation de la soirée. Pauline est une rescapée. Il y a un an, elle s'est fait renversée par un chauffard et a été amputée de la jambe suite à cet accident. Aujourd'hui, Pauline se reconstruit et continue de faire du sport. L'objectif pour elle est de participer aux jeux paralympiques en 2024. Il y a un an, elle regardait l'émission Danse avec les Stars dans sa chambre d'hopital, cette semaine, elle sera sur le parquet pour danser avec Sami El Gueddari et Fauve Hautot. Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 16 novembre pour le neuvième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

