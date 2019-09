DALS – Sami El Gueddari : « Dis, t'as kiffé le petit calin avec Fauve »

A deux jours du second prime de Danse avec les stars, les répétitions vont de plus belle ! Sami El Gueddari et sa partenaire de danse Fauve Hautot s’entraînent pour réaliser une rumba. Et aujourd’hui, le challenge semble compliqué pour notre champion paralympique. Il doit réussir à dégager de l’émotion grâce à un câlin. Réservé de nature, il n’arrive pas à profiter du moment et reste sur la réserve : « Profite du câlin ! ». Bonus de l’émission du 27 septembre 2019 de Danse avec les stars.

En savoir plus sur Fauve Hautot