DALS - Sami El Gueddari : "Rock 'n' roll, quand tu nous tiens..."

On retrouve Sami El Gueddari et Fauve Hautot sur le parquet de Danse avec les Stars pour leurs dernières répétitions plateau. Avec une difficulté supplémentaire pour eux : non pas une mais trois figues imposée. Un moment toujours particulier car il permet de caler précisément ce que les couples ont travaillé en répétitions toute la semaine. Ici tout est différent. l'espace à dompter, les caméras à éviter. Tous ces détails doivent être envisagés pour faire un spectable parfait. Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 5 octobre pour le troisième prime de la saison 10 de Danse avec les stars sur TF1.

