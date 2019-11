DALS - Sami El Gueddari : "Un peu plus et j'ai les fesses à l'air"

Euh ça va, on dérange pas ? Sami il ne faut pas montrer son popotin quand même ! Fauve Hautot et Sami El Gueddari se préparent à fond pour la finale de samedi soir. Ensemble, ils perfectionnent leurs mouvements pour que la chorégraphie soit parfaite. Et pour ça, il faut y mettre du sien ! "Sami, il faut que tu sortes tes fesses" dit Fauve Hautot. Mais ce n'est pas ce que vous croyez ! On vous laisse voir ce qu'il en est ! Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 23 novembre pour la finale de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

