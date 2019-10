On continue dans la série "coaching animalier" avec Fauve hautot, très en forme, et Sami El Gueddari. Après la mouche, place au le taureau. C'est vrai que demain, ils devront présenter un Paso Doble et il faudra être conquérant. Pour découvrir sa performance avec sa partenaire Fauve Hautot, rendez-vous le 12 octobre pour le quatrième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

