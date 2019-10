DALS - Sami, il va falloir dompter Fauve !

Eh bien, elle est directe cette Fauve Hautot ! Cette semaine, Sami El Gueddari interprète un Paso Doble sur le titre « Show must go on » de Céline Dion. C’est une danse masculine, virile et rythmée. Pour Fauve Hautot, Sami El Gueddari doit montrer une nouvelle facette de lui : le « Sami dompteur ». Et pour sa partenaire, tout se joue dans l’interprétation : « L’interprétation, ce n’est pas de la technique. Il faut que tu l’incarnes. » Pour le champion paralympique, la compétition monte d’un cran et il en a conscience : « Il y a du travail, mais on peut y arriver. » Allez Sami, on est avec toi ! Pour découvrir sa performance avec sa partenaire Fauve Hautot, rendez-vous le 12 octobre pour le quatrième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

