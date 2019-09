DALS – Sami El Gueddari : « Je veux rendre ma partenaire fière »

Ce prime de l'amour, Sami El Gueddari veut le dédier à sa partenaire, Eve, avec qui il partage sa vie depuis trois ans. Il souhaite la rendre fière et lui montrer qu'il est capable de partager ses émotions. Pour cela, sa partenaire Fauve Hautot a choisi la Rumba. Contrairement à la semaine dernière où il devait être joyeux et festif, il devra être poétique, organique et émotionnel. Bonus de l'émission du 27 septembre 2019 de Danse avec les stars.