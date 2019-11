DALS - Sami, Pauline et Fauve : le trio qui roule !

Eh bien, les choses s'annoncent pas mal par ici ! Samedi soir, le trio interprètera un Contemporain sur le titre "Always remember us this way" de Lady Gaga. Alors qu'elle n'a jamais dansé, Pauline montre qu'elle se débrouille et s'adapte à sa prothèse. Sami, Fauve et Pauline semblent être sur une bonne lancée. C'est une affaire qui roule ! Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 16 novembre pour le neuvième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

En savoir plus sur Fauve Hautot