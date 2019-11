Non mais tu es sérieux Sami ? Tu as choisi cette chanson ? Tu l'as pas ta playlist de fin de soirée ? Tu serais même capable de la chanter sans être pompette ? Alors là, respect ! Et nous aussi "On t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme un homme que je ne suis pas"... Enfin si ! bref tu nous comprendras. Pour découvrir sa performance, rendez-vous le 7 novembre pour le septième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.