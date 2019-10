Lors du dernier prime, on célébrait les dix ans de DALS. Les Stars des saisons précédentes étaient de retour sur scène avec les couples ! Entre rires et moments de stress, cette semaine était riche en émotions. L’occasion de revenir sur les 5 moments de la semaine et du prime. Extrait de l’émission Danse avec les stars du samedi 26 octobre 2019.