DALS - Un contemporain chargé d'émotions pour Sami, Fauve et Pauline

Samedi soir, le trio interprètera un Contemporain sur le titre "Always remember us this way" de Lady Gaga. Un titre choisi par Pauline et rempli d'émotion :"C'est la chanson qui m'a aidé à tenir après mon accident". dit-elle. Accompagnée de sa guitare, la jeune femme a tenu à interpréter ce titre pour Fauve et Sami. Très émue, Fauve Hautot, tient à raconter l'histoire de Pauline à travers la prestation de samedi soir. Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 16 novembre pour le neuvième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

En savoir plus sur Fauve Hautot