Cette semaine, Hugo Philip et Candice Pascal travaillent sur une Rumba. Une danse que le mannequin dédie à sa femme Caroline Receveur. Il lui faudra donc être doux dans ces gestes et dans l’expression de son visage : « il faut être dans quelque chose de tendre, de doux et de pur dans l’intention ». Ce n’est pas une mince affaire ! Bonus de l’émission du 27 septembre 2019 de Danse avec les stars.