DALS - Ambiance « des chiffres et des lettres » en répète, hein Yoann ?

Quand Lenni-Kim mémorise la chorégraphie en comptant les pas, Yoann Riou y arrive en se calant sur les paroles de la chanson… Pas évident pour Emmanuelle Berne de suivre tout ça ! « Emmanuelle, c’est impossible pour moi de retenir les pas en comptant il me faut les paroles » dit Yoann Riou à sa partenaire. Entre chiffres et mots, on peut vite s’y perdre ! Pour découvrir sa performance avec sa partenaire Emmanuelle Berne, rendez-vous le 19 octobre pour le cinquième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

En savoir plus sur Emmanuelle Berne