DALS – Yoann Riou : « Ça va être sportif ! »

On garde le rythme, Yoann ! Pas simple le Lindy Hop, pas vrai Yoann ! Le journaliste sportif hyperactif interprètera cette danse lors du prime samedi soir. Et pour sa partenaire Emmanuelle Berne, ce n’est pas une tâche simple ! « Ça demande beaucoup de rythme et surtout beaucoup de cardio ! » lui confie-t-elle. Pour Yoann Riou, rien n’est impossible et il est prêt à tout donner cette semaine lors du prime. « C’est un magnifique challenge et je vais me donner à fond. » On espère qu’il va mettre une nouvelle fois à profit son énergie débordante dans cette prestation ! Pour découvrir sa performance avec sa partenaire Emmanuelle Berne, rendez-vous le 5 octobre pour le troisième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

