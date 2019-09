Il a bossé dur toute la semaine pour sortir du bas du classement. Cette semaine, Yoann Riou, le troublion, a décidé de nous présenter une autre facette de son personnage. Plus doux, plus posé et même plus calme, Notre chroniqueur sportif danse pour la femme de vie : sa maman et espère bien séduire le public. Bonus de l’émission du 28 septembre 2019 de Danse avec les stars.

