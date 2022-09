En savoir plus sur Anthony Colette

Amandine Petit et Anthony Colette connaissent leur danse de duel. Ce sera une Samba. La danse la plus technique des danses latines. La danse qui a permis à Stéphane Legar et Cali d'obtenir les Buzz d'immunité. Découvrez Amandine Petit et Anthony Colette travailler en répétitions. On sent que la Samba les inspire. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.