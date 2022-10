Danse avec les stars 2022 - Amandine Petit éliminée : "j'aurai un pincement au cœur demain ne ne plus venir m'entrainer"

En savoir plus sur Chris Marques

Amandine Petit est une bosseuse et durant toutes ces semaines, elle a travaillé avec acharnement pour échapper à cette image de Miss qui lui colle à la peau. Une chose est sure ! Elle a réussi. On a découvert une jeune femme un peu dingue, très loin des clichés. Anthony Colette le répète. En 5 ans, il n'a jamais eu une partenaire aussi bosseuse. DALS, à partir du 9 septembre 2021. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.