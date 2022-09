Danse avec les stars 2022 - Amandine Petit et Anthony Colette - Camilla Cabello (Liar)

Amandine Petit et Anthony Colette vont réaliser une Samba sur le titre "Liar" de Camilla Cabello. Pour cette prestation, Anthony a visé haut. Il s’agit de la danse latine la plus technique. La semaine dernière, ils avaient réalisé un Tango argentin. Une danse qui demande de la proximité... c’était déjà un premier challenge pour l’ancienne Miss France ! Mais ce soir, Amandine doit se démarquer. Va-t-elle appliquer les conseils du jury sur ses dynamiques et sa posture ? DALS, Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.