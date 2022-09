En savoir plus sur Chris Marques

Le deuxième duel de la soirée oppose le duo d'Amandine Petit et Anthony Colette et celui de Carla Lazzari et Pierre Mauduy. La Miss France 2021 face à la célèbre chanteuse, laquelle va remporter ce duel ? DALS, à partir du 9 septembre 2022. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.